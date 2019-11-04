余謙大專聯賽替開南拚冠 喊話先日職再美職

面對將在19日開打的108學年度UBL大專棒球聯賽，開南大學棒球隊18歲投手余謙（前）4日表示，希望能幫助球隊順利拿下冠軍錦旗中央社記者謝靜雯攝 108年11月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）開南大學投手余謙先後參加U18世界盃、亞錦與12強古巴交流賽，面對將於19日開打的大專棒球聯賽，余謙盼幫助球隊拿下冠軍，他持續加強體能，有機會希望先拚日職、再挑戰美職。

余謙9月初參加U18世界盃棒球賽，扛冠軍戰中華隊與美國隊比賽先發重責，表現亮眼，率隊拿下睽違9年隊史第3冠，接著10月底跳級與世界12強賽古巴隊打交流賽，也被古巴隊總教練盛讚：「有霸氣。」

余謙表示，高中與大學棒球訓練環境很不同，大學需要更多自主訓練的安排，另外比賽的強度、技術，場上需要的拚勁等都需再往上提升；先前與古巴交流賽，亞錦中華隊陣中的學長都會主動提醒他，在投變化球時與投直球動作區別太明顯，很容易被識破，是需要再修正的地方。

余謙暑假升上大學後，目前還沒在大學正式盃賽亮相，他表示，目前定位應該是後援為主，但還是要看教練團的安排，大學首度參加大專棒球聯賽，也希望可以幫助球隊順利拿下冠軍錦旗。

余謙一直以旅外為目標，他表示，結束與古巴隊交流賽後，回到母隊維持重量和體能訓練，想要挑戰職棒，一定要先把身體素質提升，跟家人討論過後，現階段希望先挑戰日本職棒，投出成績後，有機會再挑戰美職。（編輯：張雅淨）1081104