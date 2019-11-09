味全龍澳職交流賽 張泰山扛3棒：光榮時刻

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）中職味全龍隊今天與澳職阿德雷德巨人隊交流賽，味全龍隊張泰山再度拾起球棒，張泰山回憶過去在澳職打拚的日子，笑說大腿的傷勢是紀念，今天重新站上打擊區，「是光榮時刻」。

中職味全龍隊今天在嘉義市立棒球場與澳職阿德雷德巨人隊打交流賽，張泰山去年9月從業餘台灣人壽成棒隊退下後，正式結束球員生涯，今年初確定接下中職味全龍隊打擊教練。

張泰山曾效力澳職阿德雷德鯊魚隊，球隊今年改名阿德雷德巨人隊，隊名不同，但張泰山跟陣中教練、隊友都不陌生。張泰山表示，昨天就已經跟澳職前隊友們相聚，隊友們很關心張泰山之前在澳職時的傷勢，張泰山笑說：「這也算是一種紀念」。

張泰山今天重拾球棒，在交流賽中先發扛第3棒、指定打擊。張泰山表示，這陣子持續練打，維持打擊感覺，但沒有實戰投打練習，很怕今天打不到球；他也感謝球團願意給他機會，「謝謝公司的用心，我的內心充滿感恩，這不是引退，是另一個光榮時刻」。

味全龍隊是中職新軍，先前曾與世界12強棒球賽中華隊、古巴隊打過交流賽，今天的比賽算是第一場正式國際交流賽，張泰山表示，希望大家不要緊張、盡力表現，相信這會是很好的經驗。（編輯：吳協昌）1081109