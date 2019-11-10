12強美國隊火力猛 歐力士洋投提醒觀眾多

（中央社千葉10日電）世界12強複賽將於11日開打，今天為官方練球日，美國隊總教練布羅西亞斯表示，雖然預賽團隊全壘打多，但複賽場場都是硬仗，來自歐力士的狄克森則提醒隊友，日本球迷將非常多。

中華隊11日首戰墨西哥，12日對上韓國隊，15日則是對上美國隊、16日對澳洲隊，17日為季軍及冠軍戰。今天為官方練球日，在千葉ZOZO球場進行，每隊有2小時，依序為美國、墨西哥、中華隊、日本、澳洲及韓國。

美國隊為預賽A組第2名，因此帶1敗到超級循環賽，不過預賽火力凶猛，共敲出10發全壘打。總教練布羅西亞斯（Scott Brosius）表示，「全壘打多是因為墨西哥球場的特性，到了複賽場場都是硬仗，不能鬆懈，目標拿下冠軍，取得奧運資格。」

布羅西亞斯坦言，複賽6隊都是強勁對手，每天都非常關鍵，要非常小心。這次複賽有中華隊、日本、韓國等3支亞洲球隊，布羅西亞斯指出，「亞洲球隊比較多戰術，也有很多好球員，會努力拿出最好成績。」

美國隊於台灣時間6日啟程，8日抵達日本，布羅西亞斯表示，因為特別訂了夜班飛機，在飛機上球員有充分休息，加上經過幾天在日本調整，已經沒有時差問題。

狄克森（Brandon Dickson）是日職歐力士猛牛的洋投，同時也是張奕的隊友，張奕在日職拿下首勝時，他剛好就是後援投手，這次12強也是後援。狄克森表示，「有提醒隊友，對上日本隊時會有很多觀眾，我也很期待對決台灣和日本。」

來自天使3A的阿德爾（Jordon Adell）預賽也有開轟，他表示，「目前感覺不錯，雖然沒有對戰過亞洲投手，但都有在看影帶情蒐。」這次到日本打複賽，讓阿德爾大吃一驚，「很不可思議，工作人員把球場整理得太好了。」（編輯：李亨山）1081110