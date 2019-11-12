12強中華隊近2戰攻擊不順 打教提點要有耐心

（中央社記者楊啟芳千葉12日電）世界12強棒球賽中華隊在預賽對日本、複賽對墨西哥皆攻擊不順，打擊教練曾豪駒表示，有告訴選手打擊上要多點耐心，目前還沒有安打的蘇智傑其實狀況不錯，對大家都有信心。

中華隊在台灣的預賽第3場交手日本隊，僅在9局下靠著張進德代打，敲出帶有打點的安打，攻下1分，以1比8落敗；昨天複賽首戰對墨西哥，更是全場僅出現3支安打，以0比2不敵墨西哥。

中華隊打擊教練曾豪駒表示，有告訴球員在場上要有耐心，不要輕易被解決，「進到6強的投手不是那麼簡單對付，都是一些有經驗的選手，而我們的球員有些是第一次打國際賽，有告訴他們這邊不像國內賽事，2好球後比較不會有直球進來，但這都是很好的經驗。」

截至昨天對墨西哥為止，中華隊的蘇智傑13打數沒有出現安打，有一支高飛犧牲打。不過曾豪駒表示，「其實他狀況不錯，就只差一支安打出現而已，昨天選球也滿有耐心的，只是結果不好，但我們是看過程的，也希望他不要受到影響。」

至於陳俊秀目前11打數僅1支安打，曾豪駒則指出，陳俊秀的狀況確實沒有到最好，「不過他是有經驗的打者，重要時刻還是需要他，而且守備也很有安定感，我對大家都有信心，盡量把最好的一面表現出來。」（編輯：吳協昌）1081112