12強複賽中華隊領先南韓 球迷猛揮國旗嗨翻天

（中央社記者楊明珠千葉12日專電）世界12強棒球複賽今晚在日本千葉ZOZO球場舉行，中華隊對戰南韓隊，第2局上半攻下2分，第4局上半再添一分，駐日代表謝長廷和台灣留日學生一起為中華隊吶喊加油。

7局上中華隊陳俊秀擊出全壘打，全場嗨翻天，大跳波浪舞。中華隊今天對上南韓隊，因為這次賽前傳出南韓不把中華隊放在眼裡，所以很多中華隊球迷前來力挺，球迷來自台北、高雄、新竹、嘉義等地，也有很多是留日的學生。

有的球迷在比賽前說：「今天是來看南韓輸球的」。球迷們準備很多大小國旗，現場還分發幫每位中華隊選手加油的歌詞，包括喊「林立的威，林立的力，林立的威力！」等加油口號，謝長廷也努力看著加油台詞，為球員加油。

這場比賽中華隊派出旅日投手張奕先發，他在預賽對委內瑞拉主投7局無失分，是台灣闖進複賽的大功臣之一；南韓則派出左投金廣鉉。

2局上中華隊連奪2分，4局上再攻下一分，5局下張奕化解得點圈有人危機，以3比0領先韓國。

台灣留日東京同學會會長劉冠賢今天召集許多留日學生和畢業生共約100人遠從東京、千葉等地來加油，還準備了留日東京同學會的大旗，與謝長廷、中華職棒會長吳志揚、教育部體育署長高俊雄在內野觀眾席區一起為球員加油。

之後，謝長廷等人到外野啦啦隊區加油，許多球迷搶著與他自拍合照。謝長廷、高俊雄、吳志揚等人從貴賓區移至內野觀眾區時，就聽到球迷歡呼中華隊得分了。3人移動到外野啦啦隊加油區，中華隊再度得分，讓謝長廷感到很不可思議，也跟著加油區的球迷一起嗨翻天。

每當中華隊球員擊出安打或得分，球迷就大力揮舞中華民國國旗。一直力挺中華隊的日本歐吉桑今天拿著用中文和日文寫「台灣加油」（台灣甘芭茶）的看板來加油。

看到中華隊一路領先的劉冠賢對中央社記者表示，中華隊今天第2局就得分士氣高昂。看到謝代表、高俊雄、吳志揚等人在學生群中共同加油，大家都知道這場比賽背水一戰必須奪勝。因為這場比賽攸關中華隊進軍奧運的門票，所以希望接下來的比賽，中華隊也能奪勝，進軍東京奧運。（編輯：周永捷）1081112

世界12強棒球複賽12日晚間在日本千葉ZOZO球場舉行，中華隊一路領先南韓隊，駐日代表謝長廷與中華隊的球迷興奮加油。中央社記者楊明珠千葉攝 108年11月12日