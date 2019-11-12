15歲小將楊亞依 海碩女網賽奪WTA首勝

（中央社記者龍柏安台北12日電）雖然年僅15歲，台灣網球小將楊亞依不希望總把年紀輕當成輸球理由，今天她在海碩女網賽女單首輪，以6比3、6比3擊敗台英混血女將的葛藍喬安娜，拿下生涯在WTA首勝。

2019台北海碩網球公開賽今天在台北小巨蛋進行第2天會內賽，持外卡參賽的楊亞依，成功克服緊張情緒，在首輪的「台灣內戰」中擊敗自家人葛藍喬安娜順利脫困。

「剛下去很緊張，因為遇到自己台灣的學姊。」楊亞依坦言，葛藍喬安娜是很厲害的「賢拜」，過去她從未和對方交手過，「賽前我很興奮，因為在很多方面，她都是值得我學習的學姊。」

今年6月才滿15歲的楊亞依，早已在世界各地征戰，她也說，這2年錯過很多機會，包括去年的海碩女網賽，以及一些能贏卻沒贏的國際網球總會ITF等級賽事，「所以只要有機會就要把握，就算我年紀比較小。」

有趣的是，今天楊亞依女單擊敗葛藍喬安娜，明天兩人卻要合體征戰女雙，楊亞依靦腆笑說：「我是不會尷尬啦，場上是對手，但場下我們還是朋友。」

3歲就開始打球的楊亞依，頂著網壇「天才少女」封號，也被譽為台灣網壇的未來之星，教練何智仁透露，楊亞依最大的優勢是「狠攻」，打法非常具有侵略性，不過他也直言，愛徒在球場上的一些細節與技術還需再進化，才能應付更強大與更難纏的對手。（編輯：謝雅竹）1081112