12強賽澳洲擊敗美國 墨西哥若勝日拿奧運門票

（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界12強棒球賽複賽，澳洲隊今天與美國隊交手，澳洲隊先發投手亞瑟頓5.1局好投壓制，澳洲隊靠著威特菲爾首局安打攻下2分，以2比1擊敗美國隊，拿下複賽首勝。

世界12強棒球賽複賽，澳洲隊今天在東京巨蛋與美國隊交手，澳洲隊今天賽前戰績3敗，美國隊昨天以4比3擊敗日本隊，賽前戰績1勝2敗。

澳洲隊今天首局就有攻勢，靠著保送、坎普（Andrew Campbell）二壘打、保送攻占滿壘，1人出局後，威特菲爾（Aaron Whitefield）適時安打，一棒送回2分，開賽就取得領先。

澳洲隊今天由亞瑟頓（Timothy Atherton）先發，總計投5.1局僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，澳洲隊6局啟動牛棚，莫蘭（Peter Moylan）、希爾利（Ryan Searle）、甘迺迪（Jon Kennedy）依序登板，僅希爾利在8局被敲出陽春砲掉分。

美國隊打線受制，今天比賽前7局沒能拿下分數，8局佩頓（Mark Payton）開轟，拿下美國隊團隊唯一1分，美國隊攻勢沒能延續、吞下敗仗；美國隊今天比賽輸球後，目前戰績與澳洲同為1勝3敗。

此次12強賽為2020年東京奧運棒球項目資格賽，美洲區（墨西哥、美國）名次最佳者，與亞大區扣除主辦國日本，即韓國、台灣、澳洲名次最佳者，取得奧運門票，墨西哥目前戰績3勝，美國戰績1勝3敗，美國確定無緣冠軍戰，墨西哥隊若今晚與日本比賽拿勝，就確定取得奧運門票。（編輯：張芷瑄）1081113