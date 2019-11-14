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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，但不敵日本隊，中華隊以分組第2晉級複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，中華隊就能進軍2020年東京奧運。
世界12強棒球賽
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世界12強棒球賽7/26

12強複賽官方練球日 美國隊盼拿下更好成績

最新更新：2019/11/14 11:25

（中央社東京14日電）世界12強複賽今天為官方練球日，第一組練球的美國隊明天即將要交手中華隊，目前戰績1勝3敗的美國隊，總教練布羅西亞斯表示，每場比賽都很艱辛，希望往上拿到更好成績。

目前超級循環賽戰績依序為墨西哥3勝1敗、日本3勝1敗、韓國2勝1敗、中華隊1勝2敗、美國隊1勝3敗、澳洲隊1勝3敗，明天台灣時間早上11時，中華隊即將要出戰美國隊。

12強複賽今天沒有賽程，為官方練球日，在東京巨蛋舉行，第一組練習的球隊為美國隊。若美國明天輸給中華隊，確定無緣在12強賽事拿到奧運門票。總教練布羅西亞斯（Scott Brosius）表示，「毫無疑問目標就是奪下勝利，往上拿到更好成績」。

對於交手中華隊的策略，布羅西亞斯指出，都有與情蒐開會做討論，針對不同狀況了解中華隊，「進到超級循環賽的隊伍都有一定的競爭力，因此每一場比賽都很艱難，希望補足不足的地方，打出更好的比賽」。

美國隊陣中來自天使3A的艾德爾（Jordon Adell）是主力打者，從預賽到現在累計4成打擊率，複賽對日本隊也有全壘打演出。不過布羅西亞斯說：「希望有更多打者跳出來，出現更多全壘打、長打，還有更多跑者上壘、得分。」

此次12強賽為2020年東京奧運棒球項目資格賽，美洲區（墨西哥、美國）名次最佳者，與亞大區韓國、台灣、澳洲名次最佳者（不含日本），取得奧運門票。若美國隊沒辦法在12強拿下門票，還有明年3月的美洲區資格賽，及6搶1資格賽的機會。（編輯：張芷瑄）1081114

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