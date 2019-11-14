楊亞依不敵托莫娃 海碩女網賽次輪止步

（中央社記者龍柏安台北14日電）連續2個多月的密集征戰，讓年僅15歲的網球小將楊亞依有些吃不消，今天她在海碩女網賽女單次輪，浪費首盤4比2領先，最終以4比6、2比6遭對手逆轉，止於第2輪。

總獎金12.5萬美元（約新台幣383萬元）的2019台北海碩網球公開賽，今年在台北小巨蛋舉行，碩果僅存的女單小將楊亞依，不敵大會第8種子、世界排名160的保加利亞女將托莫娃（Viktoriya Tomova）。

賽後楊亞依檢討自己，認為體能影響自己場上表現，也透露接下來的冬季訓練，必須強化體能、網前技術與發球等弱項。

不過教練何智仁透露，愛徒並非體能不好，而是這場比賽時間已是季末，楊亞依連續2個月都在出賽，身體也有些疲勞，「比賽中她臀部有些拉傷，才影響到場上發揮。」

何智仁說，楊亞依年僅15歲，這場比賽無論是場面，還是強度，都與過去參加的比賽不一樣，「這次她在這樣的大場面下，還能打出自己正常水準，戰術的執行力也很好，都讓我很滿意。」

楊亞依則說，很感謝大會願意給她外卡，透過這場比賽，讓她有機會看到頂尖職業選手如何準備比賽，以及場上應變與打法上的改變，讓她收穫滿行囊，放眼下個賽季，她則瞄準澳洲網球公開賽青少年組賽事，她說：「我的目標是至少打進4強。」（編輯：李錫璋）1081114