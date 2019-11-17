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奧地利桌球公開賽 陳思羽鄭先知女雙獲亞軍

最新更新：2019/11/17 07:52

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣桌球女將陳思羽與鄭先知今天凌晨在奧地利桌球公開賽女雙決賽，從0比2落後下全力反撲，一度扳平戰局，可惜決勝局沒能掌握，最終以2比3惜敗日本組合。

2019奧地利公開賽是世界桌球巡迴賽頂級的白金系列賽事，陳思羽與鄭先知一路過關斬將闖進決賽，寫下兩人合拍以來最佳戰績，可惜冠軍賽面對女雙排名第4的日本組合長崎美柚與木原美優，以些微之差吞敗，也與兩人聯手以來的首座冠軍擦身而過。

鄭先知今年10月才首度登上108年桃園全國運動會桌球女單后座，當時決賽擊敗的對手，正是女雙搭檔陳思羽，不過兩人聯拍也擦出火花，包括奧地利在內，本季累計共4度打進4強，其中有3站都屬白金系列的大賽，兩人也是世界排名第7的女雙組合。

陳思羽與鄭先知的「陳鄭配」，今天開局就以8比11、7比11連丟兩局，讓對手提前取得「聽牌」優勢，在退無可退的劣勢下兩人放手一搏，反以11比7、11比9連趕2局，成功將比數扳平。

可惜在決勝局中，「陳鄭配」沒能再接再厲，被對手一波7比0攻勢打壞行情，最終以4比11棄守，名列亞軍做收。（編輯：李亨山）1081117

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