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張簡金玲入WBSC壘球名人堂 台灣女壘第一人

最新更新：2019/11/21 17:26

（中央社記者謝靜雯台北21日電）前台灣女壘國家隊王牌投手、退役球員張簡金玲，今天在世界棒壘球總會（WBSC）會員大會，透過推薦入壘球名人堂，為棒壘球合併後，台灣首名獲選入名人堂的女球員，也是壘球員台灣第8人。

世界棒壘球總會今天在日本舉行會員大會，中華民國壘球協會推薦台灣女子壘球退役球員張簡金玲，成功獲得認可、入選壘球名人堂，也是繼何明璋、林家鼐、黃元良、黃書瑋、王富雄、謝清文、曾宏正後，第8人獲選的台灣壘球界成員。

現年60歲的張簡金玲在台灣壘球史上留下許多紀錄，1974年協會盃壘球賽，他曾代表高雄三信高商對壘球霸主北士商先發，冠軍決賽戰況僵持，打了2天才分出勝負，張簡金玲第一天投28局無失分，第2天續投14局，總計投了42局，率隊拿下冠軍。

張簡金玲國中時期就是球隊的主力投手，天分受到美國壘球界盛讚，也成為中華隊常客，世界女壘賽第3到5屆都有被選入國家隊中，曾率領中華隊兩度在世界女壘賽擊敗女壘勁旅美國隊。

張簡金玲生涯獲獎無數，也曾獲聘1990年亞洲運動會女壘代表團助理教練，並於2017年以教練身分，率領中華女壘隊在第11屆亞洲女子壘球錦標賽拿下季軍。（編輯：張芷瑄）1081121

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