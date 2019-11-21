12強獎金與6搶1戰略 體育署邀中職棒協開會

（中央記者黃巧雯台北21日電）中華隊在世界12強棒球賽以第5名作收，想要進軍奧運，僅剩6搶1最終資格賽機會，體育署今天表示，25日將邀集中職和棒協開會，預計討論6搶1策略以及12強獎金分配。

中華隊這次在12強預賽以2勝1敗闖進複賽，複賽最終戰績為2勝3敗（預賽1敗帶進複賽），排第5名，沒能搶下2020東京奧運門票，只能瞄準明年4月1日至5日在台灣洲際、斗六棒球場兩地舉行的6搶1資格賽，搶搭奧運末班車。

體育署今天公布今年國光體育獎章獲獎人次及獎金，體育署長高俊雄表示，由於中華隊第5名，因此沒有在國光獎章名單中，並直呼「很可惜，就差那支全壘打」。

不過高俊雄指出，拿下第5名的中華隊，加上預賽、複賽各拿2勝，合計可獲得WBSC獎金36萬美元（約新台幣1108萬元）。

至於獎金是由中職或棒協分配，高俊雄表示，先前簽署參賽同意書的單位為棒協，推估WBSC會支付給棒協，由於25日已邀中華職棒會長吳志揚、中華民國棒球協會理事長辜仲諒開會討論6搶1爭取奧運門票策略，屆時應該也會討論獎金分配事宜。（編輯：張雅淨）1081121