HBL南湖三劍客合轟82分 險勝東泰開胡

（中央社記者龍柏安台北21日電）南湖高中今天差點浪費25分領先優勢，在第4節被東泰高中拉出一波38比20猛烈反撲，所幸高三隊長汪哲宇在比賽結束前8.2秒中距離急停跳投得手，才以100比96拿下勝利。

108學年度HBL高中籃球聯賽男子組預賽今天在台北體育館登場，上季名列第8的南湖，靠著林冠融、汪哲宇與江鈞「三箭客」打滿全場，合力轟下82分，在驚濤駭浪中拿下分組預賽首勝。

南湖全能前鋒江鈞今天火力全開，他攻下單場最多的32分、19個籃板，雙雙寫下HBL生涯單場新高；而致勝功臣之一的汪哲宇，也有29分、10籃板、5助攻與5阻攻的全方位成績單。

談到最後的關鍵一擊，汪哲宇淡淡地表示，「教練指示還是要攻，投不進總比失誤收場要好，加上對方守我的球員整場都沉退防守，我只要穩穩出手就好。」

從領先25分打到差點翻船，汪哲宇自認大家心態有些鬆懈，加上每次出現失誤，隊員們都彼此責備，他也檢討自己，「包括我在內，有些不應該。」

江鈞此役打出生涯代表作，但仍對差點翻船難以釋懷，他說：「我們第4節被對手得了38分，回去還要檢討。」

東泰今年陣中擁有個人能力出色的美籍球員艾林頓（Norman Arrington），不過他來台打球僅短短2個月，與球隊磨合也還沒到位，今天他僅拿下16分、8籃板。（編輯：吳協昌）1081121