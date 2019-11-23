廖任磊冬盟代表味全龍出賽 認為學習永無止境

亞洲冬季棒球聯盟23日開打，味全龍隊在斗六棒球場交手韓職聯隊，隨隊練習的廖任磊（圖）也會在冬盟亮相，以後援為主，希望用表現幫助球隊。中央社記者楊啟芳攝 108年11月23日

（中央社記者楊啟芳雲林23日電）亞洲冬季棒球聯盟今天開打，味全龍隊在斗六棒球場交手韓職聯隊，隨隊練習的廖任磊也會在冬盟亮相，以後援為主，他希望用表現幫助球隊，也認為學習永無止境，會持續進步。

廖任磊於2014、2015年效力美職海盜隊，2017年轉戰日職讀賣巨人隊，今年則是效力西武獅隊，不過年底遭到西武戰力外，目前在味全龍隨隊練習，會在冬季聯盟亮相，明年不論台、日、美職棒都不會設限。

廖任磊在冬盟會以後援身分為主，至於出賽頻率，他表示，「看葉總（葉君璋）怎麼安排，前陣子我在日本處理私人事務，比較少在練球，但身體都有在維持，回來以實戰方式做調整，目前丟了3場，身體狀況都還不錯」。

廖任磊指出，味全龍教練團都會幫助他調整，「每天這樣一點點進步，感覺還不錯」。

廖任磊在冬盟會遇到日職紅、白隊、日本社會人隊，讀賣巨人的球員他幾乎都認識，他表示，會盡量用表現幫助球隊，龍隊陣中有幾個比較年輕的大學學弟，「會跟他們講說比賽球風怎麼樣，學弟有來詢問的話，盡量幫助他們」。

廖任磊近年控球狀況逐漸進步，他表示，在日職第一年時，確實感覺很差，「因為去的時候很想趕快表現，有點太心急，做太多了，造成反效果。」不過今年在西武時，教練許銘傑、隊友郭俊麟會給他很多建議，彼此意見交換、討論。

雖然控球改善許多，不過廖任磊認為，學習是永無止境的，會持續進步，「打球是沒有極限的，等你引退那天才是終點」。（編輯：張芷瑄）1081123