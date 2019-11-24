新加坡青少年國際羽球賽 台灣選手3金2銀

2019新加坡青少年國際羽球系列賽決賽，U19男單由台灣選手對決，廖倬甫（中）拿下金牌，黃郁豈（左）奪銀。（教練提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年11月24日

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）2019新加坡青少年國際羽球系列賽決賽，台灣選手表現亮眼，共獲3金2銀，其中U19男單上演自家人對決，結果由廖倬甫拿下金牌，黃郁豈奪銀。

2019新加坡青少年國際羽球系列賽從18日到24日在新加坡開賽，集聚新加坡、印尼、馬來西亞、日本、中華民國等多國青少年新秀與好手參賽。

U19男單部分，由土地銀行的廖倬甫與合作金庫黃郁豈爭冠，結果由廖倬甫拿下金牌，黃郁豈奪銀。

U19男雙部分，土地銀行廖倬甫與盧煒璿拿下金牌；U19女雙部分，由合作金庫娥斯勒柏．達古拉外與楊宜薰拿下金牌。

U13男雙部分，西湖國中范萬浚與周宥翔奪銀。

這次羽球賽，除了中華民國羽球協會派出潛力優秀團隊參賽外，也有中租企業、土地銀行、合作金庫、大同高中、成淵高中、西苑高中、新豐高中、松山高中，以及西湖國中、西螺國中、永康國中等企業或學校選手參加，合計國內有80餘人報名參賽。（編輯：郭中翰）1081124

2019新加坡青少年國際羽球系列賽決賽，台灣選手在U19男雙表現亮眼，土地銀行廖倬甫（右1）與盧煒璿（右2）拿下金牌。（教練提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年11月24日

2019新加坡青少年國際羽球系列賽決賽，台灣選手在U19女雙表現亮眼，合作金庫娥斯勒柏．達古拉外（右3）與楊宜薰（右2）奪金。（教練提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年11月24日