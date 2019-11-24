陳文杰冬盟轟陽春砲 面對日職火球男直呼很扯

（中央社記者楊啟芳台中24日電）中職聯隊陳文杰今天在亞洲冬季棒球聯盟轟出陽春砲，不過他賽後直呼，日職紅隊先發左投古谷優人球速很「扯」，他認為，平常在中職比較少遇到這種等級的左投，會回去想對策。

陳文杰已經是第3度參加冬盟，昨天首戰對日職白隊，4打數沒有敲出安打，今天對日職紅隊前2打席吞下三振，不過6局下轟出陽春全壘打。

日職紅隊此戰先發投手軟銀隊的古谷優人為左投，曾在日職三軍交流賽飆出160公里球速，今天則是最快155公里，中職聯隊總教練林威助說：「打者對他比較掙扎，這也是台灣打者要面對的課題，陳文杰的心態要更沉穩。」

身為左打的陳文杰面對古谷優人，他笑說：「去年我也有打冬盟，但去年的投手沒像這次這麼扯，每個上來都145公里以上，這個左投比葉家淇還扯，雖然情蒐報告說他控球不準，但可能今天狀況比較好，都有丟到捕手要的位置。」

陳文杰指出，這種等級的左投在中職較少遇到，平常在中職用一般的打法打得到，可是碰到這種投手，臨場要改變一下，想辦法打到球，回去會想一下對策。

古谷優人於5局下退場，結果6局下陳文杰就開轟，他說：「剛好換投手，我比較喜歡打前2顆球，林桑（林威助）也叫我不要猶豫，喜歡就去打，希望我不要想太多，他知道我容易想太多。」

目前在冬盟出賽2場，陳文杰已經吞下5次三振，他指出，平常自己是比較不容易被三振的類型，「但今年已經5K了，哇，我怎麼會打不到球，可能太想看清楚球進來，但面對這種速度反應就要不一樣，要更早一點」。

雖然中職聯隊已經吞下2連敗，不過陳文杰說：「大家會愈來愈好，像杜家明就調整得不錯，還在調整的選手希望這一、兩天趕快調整回來，因為比賽已經2場了，下星期趕快拿到首勝。」（編輯：唐聲揚）1081124