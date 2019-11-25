豐田少棒徐生明盃晉4強 感謝企業贊助讓愛連結

台東縣豐田國小校長方穎豐25日表示，球隊球衣上不隨便繡上廠商字樣，但「因聯結而喜悅」這排字有小故事，這是町洋企業打出的品牌信念，某次與小球員聊天，雖然球員不懂企業品牌的產品，但看到「聯結」兩個字，問起要連結什麼，童言童語說出：「連結愛」，讓他很欣慰。中央社記者謝靜雯攝 108年11月25日

（中央社記者謝靜雯高雄25日電）台東豐田少棒是近年東部少棒強權，今天接連擊敗高雄鼓山、台北東園國小、晉級徐生明少棒4強；豐田國小校長方穎豐分享小故事，小朋友童言童語，感謝贊助廠商「讓愛連結」。

豐田少棒隊的球衣上右手臂上一直都繡著「惜福」兩個字，是豐田國小校長方穎豐、教練團一直希望球員時刻保持感恩惜福的心，但從去年開始，球衣背後又多了一排「因聯結而喜悅」的字樣。

方穎豐表示，球隊的球衣上不隨便繡上廠商字樣，但「因聯結而喜悅」這排字有小故事，這是町洋企業打出的品牌信念，某次與小球員聊天，雖然球員不懂企業品牌的產品，但看到「聯結」兩個字，問起要連結什麼，童言童語說出：「連結愛。」讓方穎豐很欣慰。

方穎豐表示，町洋企業從去年開始贊助球隊，昨天徐生明國際少棒邀請賽老闆也有到場看球，台灣的少棒要能順利發展，需要很多有「愛」的企業才能支持球隊往前走，很感謝企業的幫助，「也因為愛讓大家連結在一起」。

豐田少棒今天一日兩戰，首戰以6比4擊敗高雄鼓山國小，8強賽與台北市強隊東園國小交手，比賽前半段落後，5局單局追回8分、翻轉戰局，終場以9比2、5局拿勝晉級，明天4強賽將與桃園市龜山國小交手。（編輯：張雅淨）1081125