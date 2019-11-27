射箭亞錦賽 雷千瑩蘇于洋混雙抗韓失利摘銀牌

（中央社記者龍柏安台北27日電）世界射箭錦標賽金牌得主雷千瑩今天和小學弟蘇于洋聯手，在泰國曼谷舉行的亞洲射箭錦標賽反曲弓混雙金牌戰，以1比5不敵南韓飲恨居次。

2年一次的亞洲射箭錦標賽今年移師泰國曼谷，這場比賽也是明年2020東京奧運反曲弓資格賽，不過中華隊在今年世錦賽已提前取得男、女共6席滿額參賽門票，因此這一站純粹是為榮譽而戰。

4年前亞錦賽也在泰國曼谷舉行，當時雷千瑩同樣和學弟魏均珩聯手，兩人合力射下反曲弓混雙隊史首金，今年她身旁的搭檔換成了高二的蘇于洋，實力不打折扣，是隊史自2015年後再次殺進壓軸金牌戰。

雷千瑩與蘇于洋在資格賽合力繳出1332分，榮膺第3種子，直接晉級16強，先以6比2輕取地主泰國，再以5比3淘汰日本，關鍵4強賽則以5比3扳倒第2種子、以獨立運動員身分參賽的印度。

可惜今天的金牌戰，南韓發揮超水準，前2局8支箭就有5支是滿分的10分箭，另外3支也有9分高水準，台灣組合首局慢熱僅繳出34分，不過次局回穩飆出38分，但仍連丟2局陷入0比4落後，也讓對手取得「聽牌」優勢。

關鍵第3局，雷千瑩與蘇于洋再繳出夠水準的38分，卻無法將戰線延長，南韓同樣射出38分，依規則雙方平分時，兩隊各添1分積分，中華隊最終就以1比5吞敗、與金牌擦身而過。（編輯：洪學廣/李亨山）1081127