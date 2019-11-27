葛蘭特20分約基奇20籃板 金塊退巫師奪6連勝

（中央社丹佛26日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊球員葛蘭特今天從板凳出發，攻下個人本季新高20分，加上中鋒約基奇抓下驚人的20個籃板，幫助金塊在主場以117比104擊退華盛頓巫師，收下6連勝。

金塊今天有6人得分達兩位數，其中3人是替補，以葛蘭特（Jerami Grant）攻下全隊最高20分表現最佳。先發球員中，則以前鋒巴頓（Will Barton）攻下17分最高，並進帳8籃板、8助攻。

金塊今天奪下6連勝，最近11場比賽只吞下1場敗仗，目前例行賽戰績來到13勝3敗，暫居西區聯盟第2名。

巫師今天同樣6人得分達兩位數，攻下全場最高21分的麥克瑞（Jordan McRae）也是替補球員，先發球員中，以後衛畢爾（Bradley Beal）攻下14分最高。

比較兩隊今天的數據，金塊在籃板球總數上，以58比36領先巫師，其中光是約基奇（Nikola Jokic）一個人就抓下20籃板，這項數據是他本季新高。

今天這場比賽之前，巫師平均每場比賽可攻下119.1分，並列全聯盟火力第2凶猛的球隊，但今天他們打完前3節只拿下69分，需要在第4節有所發揮，得分才能破百，他們之後在末節攻下35分，得分也來到104分。

巫師本季至今得分最低的一戰，是在本季第2場比賽，當時他們攻下97分，這也是巫師目前打完16場比賽，唯一得分沒有破百的一役。

金塊今天打完上半場領先巫師17分，第3節還一度領先20分，但巫師射進幾顆三分球拉近比數，金塊此時回敬一波7比2攻勢將領先拉開至19分，前3節打完以86比69領先，並一路領先到終場。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1081127