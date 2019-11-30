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中職公布保留球員 兄弟林王啟瑋等5人在名單外

最新更新：2019/11/30 17:54

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒今天公布契約保留球員名簿，除了已經宣布釋出名單的統一獅、Lamigo桃猿、富邦悍將，中信兄弟扣掉轉教練的選手，共有5人在保留名單外，包括潘韋辰、林王啟瑋等人。

除了中信兄弟之外，其他3隊都已經公布釋出名單，統一獅釋出買嘉儀、方昶詠、徐政斌、郭力瑋等4人，羅錦龍及朱元勤則是任意引退選手，廖文揚於擴編選秀被味全龍挑走。

Lamigo桃猿於今天宣布鍾承祐引退轉任教練，賴達官、潘耀傑遭釋出，江忠垣轉戰味全龍。富邦悍將則是於今天釋出羅嘉仁、林克謙、林煜清、林政賢、蔡友達、陳勤宗、張建銘等7人，羅華韋透過擴編選秀到龍隊。

尚未公布釋出名單的中信兄弟，沒有在契約保留名簿的選手有10人，除了轉教練的彭政閔、陳江和、鄭錡鴻、王峻杰，及被味全龍挑走的曾陶鎔，還有投手潘韋辰、楊子亦、林丞軒、捕手蔡岱霖、外野手林王啟瑋等5名選手，不過目前兄弟還不會公布釋出名單。

中華職棒規定，球團每年要在11月30日向聯盟提出擬於下年度締結契約的保留球員，每隊人數限制為60人。一旦沒有在保留名簿內，即成為自由球員，其他球隊可任意接觸。（編輯：謝雅竹）1081130

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