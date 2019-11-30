ABL梅奧飆7記三分球 富邦勇士2連勝

（中央社記者黃巧雯台北30日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士今天靠著洋將梅奧單場得27分，包括飆進7記三分球，率隊以102比89擊退香港東方龍獅，收下2連勝。

富邦勇士今天繼續在台北和平籃球館與香港東方龍獅交手，加計本場在內，本季主場戰績3勝1敗，且連2場得分破百。

梅奧（O.J. Mayo）昨天單場6記三分球，今天外線手感依舊發燙，投11中7，再度包辦全隊最多的27分。

梅奧表示，很高興拿下這場勝利，他也歸功於有板凳球員像是郭少傑等人支援、貢獻，讓整隊進攻有很大的能量。

談到首節被香港東方龍獅轟下37分，富邦勇士總教練許晉哲表示，第一節球隊防守做得不好，次節開始調整防守策略，「進入到我們想要的比賽節奏」。

勇士隊第4節曾領先多達17分，但倒數1分鐘一度被追到只剩10分差，許晉哲指出，第4節對方3個洋將同時上時，反撲力量非常大，即使領先10、15分都不能輕鬆獲勝，因此後續還要做些應變。

勇士隊結束4場主場賽事後，12月將展開客場之旅，明年1月3日再回到主場迎戰寶島夢想家，至於如何因應客場賽事，林志傑表示：「當成是一個比賽，之前都在CBA（中國男子職業籃球聯賽）打，主、客場其實都還蠻習慣、也比較熟悉。」

林志傑認為，儘管第一次打ABL聯盟客場比賽，可能還是有一些地方要適應，但他強調，盡量趕快適應比賽。（編輯：張銘坤）1081130