UBA關達祐擦板3分 率國體大逆轉勝台藝大

（中央社記者龍柏安台北1日電）賽前國立體大教頭桑茂森期許球員要勇於出手，大四隊長關達祐有聽進去，今天第4節最後8秒他投進致勝擦板3分球，率隊52比51險勝台灣藝大，在UBA男子組預賽止住2連敗。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第1階段預賽，今天在輔仁大學進行，上季排名第4的國立體大，本季有些跌跌撞撞，前5場出賽僅繳出2勝3負，處在中後段班。

關達祐今天攻下全隊最高的22分，包括第4節超前的擦板3分球，他笑說：「出手就歪了，沒想到竟然擦板命中。」他坦言，這是他生涯首次投進決定勝負的關鍵3分球，看到擦板命中，他說：「很爽。」

國體大原本落後2分，關達祐進球後，第1時間裁判只給了2分，透過重播畫面後，才多還給他1分，球隊也從平手躍居超前，他透露，當下他自己覺得是3分球，就算裁判只給2分，他也覺得無所謂，「大不了再打延長賽。」

談到國體大目前狀況，桑茂森無奈地表示，球員現在處於有球不敢投，只想靠著切入摘分，他沒好氣地說：「可是切10次往往失誤8次，剩下2次就算成功，上籃也都放槍。」

球員害怕投籃，卻不是因為練得少，桑茂森強調：「投籃我們沒少練，只是球員沒有信心，就是不敢投，導致對方防守圈越縮越小，禁區裡面都是人。」

對於大夥投籃沒自信，關達祐認為，前幾場的命中率不佳，導致外界都認為他們不會投籃，不過他強調，透過這場比賽，大家已慢慢找回自信，他也期許自己的好手感可以延續下去。（編輯：李亨山）1081201