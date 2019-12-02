UBA谷毛唯嘉拋投拯救球隊 健行延長賽勝世新

（中央社記者龍柏安台北2日電）健行科大控衛谷毛唯嘉今天在第4節飆進壓哨追平拋投，把戰線拖進延長賽，接下來他獨拿8分，率隊94比87擺平世新大學，在108學年度UBA男子組預賽拉出7連勝獨走。

108學年度UBA大專籃球聯賽男子組第一階段預賽，今天在輔仁大學進行最後一天賽事，未嘗敗績的健行被世新逼出一身冷汗，健行教頭劉孟竹坦言：「在這種關鍵時刻，谷毛（唯嘉）能投進這種關鍵球，真的不容易。」

劉孟竹強調，他沒有刻意追求連勝，但第4節沒能鞏固領先優勢，還陷入輸球危機，仍值得檢討，他說：「我們贏得比較幸運，因為老天爺再多給了我們5分鐘（延長賽）。」

2天後要過19歲生日的谷毛唯嘉，賽後坦言這場勝利堪稱是提前來的生日禮物，對於那記壓哨拋投，他說：「出手前沒想太多，出手後覺得很直，應該有機會命中。」

谷毛唯嘉除拋投建功，進入延長賽後團隊攻下19分當中，他一人就拿下8分，還包括1記三分球，過去不太愛飆三分球的他坦言，其實高中就有練，只是一直沒有拿出來，「上了大學後，球風必須要更全面」。

教頭雖說沒刻意追求連勝，但谷毛唯嘉強調，球員們想拿冠軍就該有這種企圖心，而這次面對世新差點翻船，他倒認為是件好事，「畢竟奪冠路上，不可能一路都很平順，這樣恰好能給我們一些警惕，讓我們知道未來更要做好防守」。（編輯：張芷瑄）1081202