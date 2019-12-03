安東尼返NBA獲單週最佳球員 字母哥再飆雙十

（中央社密爾瓦基2日綜合外電報導）超過一年無球可打的「甜瓜」安東尼重返NBA，獲選上週單週最佳球員，同樣獲選的「字母哥」安特托昆博今天以「雙十」表現，帶領公鹿擊退尼克。

美國職籃NBA公布上週單週最佳球員，東區得獎者是安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），他在上週有平均34.8分、11.3籃板、4助攻、1.5阻攻成績，率密爾瓦基公鹿4戰全勝；西區獲選的則是安東尼（Carmelo Anthony），上週他有平均22.3分、7.7籃板、2.7助攻、0.7抄截的表現，助波特蘭拓荒者3戰全勝。

安東尼2003年被丹佛金塊以探花籤選上，自此踏上NBA舞台，2011年轉戰紐約尼克直到2017年，但之後輾轉待過奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，生涯曾10次入選NBA明星賽，並曾在2013年拿下NBA得分王，但去年遭釋出後，有一年多的時間無球可打，直到上個月才被拓荒者簽下，重返NBA賽場。

公鹿今天在家迎戰尼克，多項數據優於對手，今天公鹿三分球命中率4成57，反觀尼克僅2成56，籃板數上公鹿以58比41力壓尼克，公鹿全場30次助攻也優於尼克的13次，最終132比88擊敗尼克拿下12連勝，尼克則是吞下7連敗。

公鹿今天6人得分達兩位數，甫獲單週最佳球員的安特托昆博，本場比賽攻下全場最高29分，並抓下15個籃板，有「雙十」的表現。替補的威爾森（D.J. Wilson）拿下全隊次高19分，密道頓（Khris Middleton）則獲得16分。

尼克陣中僅3人得分達兩位數，以攻下19分的藍德爾（Julius Randle）最高。替補的達森（Damyean Dotson）、特里爾（Allonzo Trier）分別獲得15分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）