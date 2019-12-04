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唐西奇33分加生涯新高18籃板 獨行俠擊敗鵜鶘

最新更新：2019/12/04 13:37
美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊的唐西奇（中）3日抓下生涯新高的18個籃板，率隊以118比97擊敗地主紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/MavsPR）
美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊的唐西奇（中）3日抓下生涯新高的18個籃板，率隊以118比97擊敗地主紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/MavsPR）

（中央社紐奧良3日綜合外電報導）剛獲美國職籃NBA月最佳球員的唐西奇（Luka Doncic），今天只打3節就攻下33分，並抓下生涯新高的18個籃板，率達拉斯獨行俠118比97擊敗地主紐奧良鵜鶘。

上一場比賽才以114比100終止洛杉磯湖人10連勝的獨行俠，今天克服首節手感冰冷的問題，拿下最近9場比賽的第8勝。唐西奇今天另外送出5個助攻，差5次助攻就能收下領先全聯盟的單季第7次「大三元」。

獨行俠今天4人得分達兩位數，其中以唐西奇轟下全場最高33分表現最搶眼，塞斯．柯瑞（Seth Curry）從板凳出發攻下全隊次高19分，哈德威（Tim Hardaway Jr.）、克雷貝（Maxi Kleber）分別為獨行俠挹注12分。

鵜鶘今天同樣4人得分達兩位數，殷格拉姆（Brandon Ingram）攻下全隊最高24分，哈勒戴（Jrue Holiday）獲得18分，瑞迪克（J.J. Redick）、哈特（Josh Hart）分別拿下12分、11分。

獨行俠今天三分球45投19中，命中率4成22，優於鵜鶘41投11中，2成68的命中率。

NBA剛公布的月最佳球員，東區由密爾瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下，西區則由唐西奇獲得，這是史上第一次東、西兩區月最佳球員都由國際球員獲得。

唐西奇曾在出戰聖安東尼奧馬刺的比賽，攻下生涯新高的42分，並抓下11籃板、傳出12助攻，拿下「大三元」；平均每場比賽可有30.8分、9.9籃板、9.6助攻，接近「平均大三元」的表現，另有平均1.4抄截的成績，獨行俠在他全方位表現的帶領下，拿下12勝6敗，目前以14勝6敗的成績排在西區第4。

安特托昆博曾在11月25日公鹿對上猶他爵士的比賽轟下50分，另有14籃板、6助攻的貢獻，助球隊122比118勝出；平均每場比賽可有30.9分、13.4籃板、5.9助攻、1.5抄截的表現，率領公鹿獲得17勝3敗，目前18勝3敗的成績傲視全聯盟。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081204

影片來源：Dallas Mavericks Youtube頻道
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