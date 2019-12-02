唐西奇準大三元 率獨行俠終止湖人10連勝[影]

NBA達拉斯獨行俠的唐西奇（前）1日繳出27分、10助攻、9籃板的「準大三元」成績，幫助達拉斯獨行俠以114比100終止洛杉磯湖人10連勝。（圖取自twitter.com/MavsPR）

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職籃NBA的唐西奇（Luka Doncic）今天有27分、10助攻、9籃板的「準大三元」成績，幫助達拉斯獨行俠114比100，終止洛杉磯湖人的10連勝。

唐西奇今天只差1個籃板就能拿下「大三元」，今天獨行俠贏球，也報了1個月前敗給湖人的一箭之仇，當時他們是在延長賽後才以110比119飲恨。

湖人上一次對上勝率達5成的球隊，是11月10日對上多倫多暴龍的比賽，當時湖人以104比113輸球。

獨行俠今天除唐西奇攻下27分，萊特（Delon Wright）從板凳出發砍下全隊次高17分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、鮑爾（Dwight Powell）、傑克森（Justin Jackson）都分別拿下15分。

戴維斯（Anthony Davis）為湖人貢獻27分、10籃板的「雙十」成績；詹姆斯（LeBron James）則有25分、9籃板、8助攻，接近「大三元」的全面表現，但全隊17次失誤有6次是他犯下。湖人接下來將面對丹佛金塊、猶他爵士兩支西區西北組排名前兩名的強隊。

兩隊今天在板凳得分的表現上，獨行俠以43比29占得上風，湖人的庫茲馬（Kyle Kuzma）、霍華德（Dwight Howard）與朗多（Rajon Rondo）都只拿4分。

獨行俠今天在第3節打出35比17攻勢奠定勝基，其中唐西奇光是在那節就攻下16分，這也是湖人本季單節得分最低的一次。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081202