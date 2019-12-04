青棒營唯一國中生林盛恩敲三壘安 最欣賞林子偉

（中央社記者楊啟芳新北4日電）2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天進行第2天課程，學員中年紀最小的林盛恩來自忠孝國中，不但在練習賽敲出三壘安打，也在守備部分也學習到很多，他表示，最喜歡學長林子偉。

青棒訓練營進行至第7屆，教練團由旅外及中華職棒的球星組成，今年有林子偉、張育成、陽岱鋼、李振昌、王躍霖、鄭錡鴻等人，學員則是來自各個高中的菁英球員，不過每一年都會有一名國中生，像陳柏毓就從國三參加到現在高三。

這次的國中生是來自高雄市忠孝國中的林盛恩，今天練習賽時還敲出三壘安打，展現充分潛力。身為年紀最小的學員，他說：「壓力是還好，能學習就盡量學習，能被挑到很開心，要多注意自己的打擊和守備。」

對於從高中投手的手中敲出安打，林盛恩指出，由於高中投手球速比較快，策略是盡量碰到球再去做延伸。林盛恩對打擊、守備都有自信，在母校時還有擔任投手。

林盛恩表示，昨天由於是第一天比較緊張，但今天已經不會，對守備上學到的東西印象深刻，他說：「接側面的球，以前是手套要往後面，現在是前面，眼睛看得到的地方，教練教完之後，接球感覺有比較好。」

教練團陣容中，林盛恩最喜歡同樣是忠孝國中畢業的學長林子偉，林盛恩說：「之前運動會學長都會回來，這次想問他關於打擊的部分，還有跑壘，因為他腳很快。」（編輯：張芷瑄）1081204