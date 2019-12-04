冬盟味全龍黃柏豪猛打勝韓職 打擊率排行榜第2

（中央社記者楊啟芳台北4日電）亞洲冬季棒球聯盟今天在洲際棒球場的比賽，味全龍以11比4勝韓職聯隊，中心打線都猛打賞，其中黃柏豪以打擊率4成64居排行榜第2；廖任磊後援2.1局無失分，獲冬盟第2個勝投。

味全龍此戰火力全開，1局上黃柏豪就敲出2分打點安打，2局上龍隊利用保送、失誤及魏全的1打點滾地球，再添分數，取得3比1領先。

雖然4局下韓職聯隊靠著串聯安打，攻下3分，反倒以4比3領先；不過5局上劉基鴻敲1打點二壘安打追平後，黃柏豪、李凱威也都敲安打，各帶有1分打點。

第6、7局龍隊各攻下1分，8局上魏全、洪瑋漢、劉基鴻、黃柏豪及李凱威都敲安打，再得3分。終場龍隊就以11比4擊退韓職聯隊，目前以5勝4敗1和，暫時與中職聯隊並列第3名。

這場比賽龍隊共有3人繳出猛打賞，3到5棒劉基鴻、黃柏豪、李凱威皆5打數敲出3支安打，其中黃柏豪更是貢獻4分打點，目前在冬盟打擊率高達4成64，暫居打擊率排行榜第2名，僅次於日職紅隊的村林一輝。

龍隊此戰先發投手林子昱投4局，被敲7支安打，投1次保送、2次三振，失4分；第3任投手廖任磊用27球投2.1局，沒有被敲任何安打，也沒有出現保送，丟出2次三振，無失分，獲得冬盟第2個勝投。

另外，在擴編選秀被挑中、從富邦悍將轉戰味全龍的左投羅華韋，今天已經率先報到，之前被悍將釋出的左投林政賢也隨隊練球。（編輯：張雅淨）1081204