若沒加盟拓荒者 安東尼：原本已打算退休

（中央社波特蘭3日綜合外電報導）美國職籃NBA老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今天坦言，在加盟波特蘭拓荒者之前，他原本已經做好退休的準備。

35歲的安東尼沒有選擇離開，而是回歸NBA球場，他還在昨天榮獲西區聯盟單週最佳球員。

安東尼接受運動頻道ESPN節目The Jump訪問表示：「是的，我原本已經準備要離開。這是很困難的，但有時我會說：『你知道嗎？我已經為球賽付出夠多了，我征戰了15、16年，我已經準備好放棄一切』」

安東尼上個球季效力休士頓火箭隊，整季只出賽10場。但拓荒者陣中諸多傷兵，柯林斯（Zach Collins）接受肩膀手術，諾基奇（Jusuf Nurkic）左小腿骨折，球隊急需加強進攻火力，終於在上個月徵召安東尼入隊。

安東尼加盟拓荒者以來，球隊取得3勝4敗戰績，出賽7場平均每場貢獻16.4分。上週兩度迎戰芝加哥公牛隊時，安東尼分別拿下25分與23分，幫助拓荒者取得兩場勝利。

安東尼還說：「我感覺很好，按常理你應該在這個時候退休…不，我總是克服一切萬難…我休息了一年…我讓身體好好休息了一年。」

安東尼2003年被丹佛金塊以探花籤選上，自此踏上NBA舞台，2011年轉戰紐約尼克直到2017年，但之後輾轉待過奧克拉荷馬雷霆、火箭，生涯曾10度入選NBA全明星賽，並在2012-13年球季拿下NBA得分王，

但上個球季安東尼在火箭僅出賽10場就遭釋出，之後長達一年多時間無球可打，直到上個月才被拓荒者簽下，重返NBA賽場。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1081204