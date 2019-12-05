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首頁 / 運動

MLB年度東山再起獎 卡拉斯柯與唐納森雀屏中選

最新更新：2019/12/05 20:57

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天宣布，克里夫蘭印地安人投手卡拉斯柯和亞特蘭大勇士三壘手唐納森，榮獲美國聯盟與國家聯盟年度東山再起球員獎。

收下美聯東山再起獎的卡拉斯柯（Carlos Carrasco），6月初被診斷罹患慢性骨髓性白血病，進入傷兵名單展開3個月的治療，並於9月回到印地安人球隊，以後援投手身分重返投手丘。

出身委內瑞拉的32歲卡拉斯柯，先前已獲得克勒門特獎（Roberto Clemente Award），表揚他在球場上和球場以外的表現。

唐納森（Josh Donaldson）則拿下國聯東山再起獎，他2018年分別待在多倫多藍鳥及印地安人，因傷僅出賽52場，今年轉戰勇士後，表現出色亮眼。

奪下2015年美聯最有價值球員（MVP）的唐納森，今年繳出37轟、94分打點的成績。他成為連續第2年獲得國聯東山再起獎的勇士隊球員，去年這個獎項由左投范特斯（Jonny Venters）拿下。

由大聯盟30隊隨隊記者挑選得主的東山再起獎，通常選出曾陷入低潮，之後又有出色表現的球員。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）1081205

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