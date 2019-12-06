U18光環一度成壓力 何恆佑調適低潮挑戰職棒

（中央社記者楊啟芳新北6日電）為期4天的2019年NIKE台灣青棒菁英訓練營今天落幕，來自穀保家商的何恆佑獲選為訓練營MVP，他坦言，今年在U18世界盃奪冠的光環確實有些壓力，不過在青棒營學到了如何調適低潮。

何恆佑是今年U18世界盃中華隊奪下金牌的班底，不過他也因此感到一些壓力，「要怎麼拋開是滿大的課題，打到黑豹旗途中我有去找教練聊天，告訴他們我的想法是什麼，因為家人不一定會知道，平常教練跟我最親近」。

不過教練跟何恆佑說，不要完全放下奪冠軍的光環，「還是要有一個優越感，拿出我該有的表現」。

何恆佑自認是場上的領導者，不過當他打不好時，也一度苦惱要怎麼帶領隊友，後來他把教練鼓勵他的話跟隊友說，「打不好不要責怪，而是要安撫」。

何恆佑表示，這次在青棒訓練營最大收穫就是如何調適低潮，「打球路上很長，這邊學長都是職業選手，不可能在季中2、3個打席不好，這季就打不好，打不好心態是什麼，怎麼馬上調整回來，我有問恰恰賢拜（彭政閔）」。

訓練營總監芬斯特（Darren Fenster）稱讚何恆佑非常用心學習，願意多吸收、嘗試，也非常有熱情及專注。

何恆佑則指出，去年是在青棒營擔任球僮，已經在旁邊看過，「所以我知道來這個地方的目的是什麼，是要學習，而且要敢問，如果都不敢講，就跟平常練習一樣」。

現在已經高三的何恆佑，明年畢業就打算挑戰職棒，首要目標是旅外，但中職選秀也是選項之一。何恆佑平常主要守一壘，不過通常比賽完都會留下來多練二壘或外野，他說：「守備位置能多練就多練，多一個位置多一個機會。」

其他個人獎項部分，最佳投手由張弘稜拿下（三民），最佳打擊為李灝宇（平鎮）、最佳捕手為林承皓（北科附工）、最佳防守為高瑋倫（鶯歌）、最佳鬥士為林盛恩（忠孝國中）、Hand Ball獎為張杰倫（興大附農）。（編輯：張芷瑄）1081206