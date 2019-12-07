SBL裕隆鋒線爆滿 二老輪休不敵台銀

（中央社記者龍柏安台北7日電）超級籃球聯賽（SBL）老牌勁旅裕隆納智捷今年季外補強收穫豐碩，不過球隊仍處磨合階段，今天熱身賽讓資深前鋒呂政儒與林宜輝雙雙輪休，終場61比69不敵台灣銀行。

第17季SBL熱身賽今天在板球體育館進行第2天賽事，台銀老將陳順詳今天同樣高掛免戰牌，不過本季選秀狀元張家禾初亮相表現精彩，攻下全隊最高的15分，也率隊拿下勝利。

今年季前因達欣工程男籃退出SBL，球隊一票好手也被各隊爭相網羅，裕隆相中前鋒林宜輝以及後衛呂濟而，而前璞園混血射手簡浩也帶槍投靠，裕隆鋒線幾乎快要爆炸，呂政儒笑說：「光是我、宜輝和簡浩3人，加起來就100歲。」

今天熱身賽登場18分11秒，就攻下全隊最高17分的周柏臣坦言，目前球隊鋒線的確人滿為患，光是內部競爭就很激烈，不過他強調：「我覺得這是好事，因為我們每個人的風格、定位都不同，況且他們經驗夠，球隊的戰力也更完整。」

而簡浩也承認，目前陣中的鋒線人數的確快爆炸，但他臭屁地說：「我相信自己。」對於離開過去效力5季的桃園璞園建築加入裕隆，他率性地說：「換個新的環境重新開始，看自己的表現能不能有些新氣象。」

同樣是裕隆新兵的呂濟而，則透露自己目前仍在適應，「過去在達欣球風比較快，裕隆比較多陣地和系統戰，我還在拿捏何時要快，何時要慢。」（編輯：吳協昌）1081207