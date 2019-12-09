大專聯賽開南許峻暘余謙聯手搶勝 8強隊伍出爐

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽最後一天，開南大學投手余謙9日登板後援2局無失分，率隊以4比0拿勝，晉級8強。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽，開南大學與輔仁大學交手，開南大學先發投手許峻暘7局飆7K，後援投手余謙2局無失分，兩人聯手壓制，率隊以4比0拿勝，分組第2晉級8強複賽。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）B組預賽最後一天賽事，開南大學與輔仁大學今天交手，開南大學先發投手許峻暘總計用115球投7局，僅被敲出5支安打，投出7次三振，余謙後援用28球投2局，被敲2支安打，投出1次三振，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

開南大學2局有攻勢，靠著楊皓然安打、短打推進、盜壘、投手暴投跑回團隊第1分，5局再靠接連安打多添1分，開南6局再啟攻勢，靠著接連安打、觸身球保送、湯家豪適時二壘打，一棒送回2分，順利拿下比賽勝利。

大專聯賽（公開一級）賽事B組預賽結束，開南大學、嘉義大學、台北市大戰績同為5勝2敗，比較對戰關係後，嘉義大學以分組第1名晉級，開南大學、台北市大分別為分組2、3名，美和科大則以分組第4名晉級8強複賽。

先前A組分組預賽已於11月底結束，A組晉級8強複賽4支隊伍排名依序為文化大學、國立體大、南華大學和高苑科大，8強複賽預計明年3月5日開打，冠軍3月29日出爐。

根據規定，大專棒球聯賽（公開一級）預賽分組最後2名球隊，需打13至16名排名保級賽，最後兩名球隊下個學年度將被降級打公開二級賽事，此次參加排名賽隊伍分別為中信金融管理學院、高雄大學、大同學院和稻江學院，排名賽將於12日、13日舉行。（編輯：陳俊碩）1081209