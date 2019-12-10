蘇俊璋新球季拚站穩一軍 談洪總場上場下很不同

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職桃猿隊投手蘇俊璋持續維持重量訓練，備戰明年第一個完整球季；談起總教練洪一中離隊，蘇俊璋表示，盡球員本分幫助球隊最重要，與洪一中互動，「場上場下不一樣」。

中職桃猿隊投手蘇俊璋為2019年諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽代言人，諸羅山盃在嘉義市舉辦，蘇俊璋為嘉義人，在就讀嘉義世賢國小時，也有代表學校參加諸羅山盃、印象深刻。

蘇俊璋表示，諸羅山盃參賽隊伍多，也會邀請日、韓、香港等外隊參加，「是球員展現平時訓練很好的舞台」，回憶當時打諸羅山盃，所屬球隊並非傳統球隊，但一直很希望跟日本球隊交手，抽籤首戰碰上日本隊，「很興奮，可以學習他們的精神和面對棒球的態度」。

蘇俊璋指出，今年球季結束後投入秋訓，秋訓結束一週後開始跟著大學母隊文化做重量訓練。蘇俊璋在今年季中選秀首輪被桃猿隊選進，下半季也開始有後援出賽機會，他說今年下半季出賽場次不多，但已經感覺到身體的疲勞，要面對明年第一個完整球季，「身體最重要，現階段做足重量訓練、儲備能量」。

除了身體狀況，蘇俊璋也提到，面對整年賽季，「心態很重要」，今年剛開始在一軍出賽，太過想要表現，反而造成反效果，「新球季力拚站穩一軍，至於先發、後援定位都不會排斥」。

剛加入職棒不到一年，就面對球隊轉手、原總教練洪一中轉掌富邦悍將隊兵符，蘇俊璋表示，球員都是透過新聞才知道，聽到消息有嚇一跳，「但球員就是要盡本分，幫助球隊爭取最佳的成績」。

談起和洪一中的互動，蘇俊璋表示，洪一中是場上和場下很不一樣的總教練，場上面對比賽很嚴肅，但場下跟球員間不會有很大的距離，蘇俊璋回憶拿下一軍首勝時，在休息室洪一中突然叫他，親切地跟他說恭喜。（編輯：張雅淨）1081210