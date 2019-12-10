諸羅山盃少棒20日開打 黃敏惠盼嘉義有職棒隊

（中央社記者謝靜雯台北10日電）2019年諸羅山盃將於20日在嘉義市開打，此次總計破紀錄241支球隊參賽；嘉義市長黃敏惠說，嘉義算台灣棒球的原鄉，職棒要茁壯，少棒的根要顧好，再度喊話盼嘉義市能有職棒球隊。

2019年第22屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於20日至26日在嘉義市舉行，此次破紀錄241支球隊參賽，包括226支台灣球隊，15支國外球隊，國外球隊有11支日本隊伍、3支香港隊伍及1支韓國隊伍。

今天開賽記者會上，請到嘉義子弟中職桃猿隊投手蘇俊璋出席，蘇俊璋過去也打過諸羅山盃，他印象最深的是當時有3名香港球員在家中寄宿，透過寄宿關係，學習香港的語言和文化；除了比賽，蘇俊璋推薦自己喜歡的「嘉義味」，「我最喜歡吃嘉義的涼麵，因為會加美乃滋」。

嘉義市長黃敏惠表示，當年嘉農棒球隊就是在嘉義棒球場揮灑汗水、努力練習，最後打入日本甲子園，嘉義市立棒球場具有百年的歷史，也算台灣棒球的原鄉，此次前4名球隊，也都會獲贈別具意義的嘉義市立棒球場紅土。

嘉義市立棒球場預計明年2月動工改建，黃敏惠表示，球場依然是天然草皮，整建工程主要為球場電子計分板、座椅等硬體設備更新。

黃敏惠也再度喊話，「國內職棒想要成長茁壯，要把少棒的根顧好」，諸羅山盃是年度少棒重點賽事，她希望嘉義能有職棒隊；至於味全龍隊主場的選擇，黃敏惠僅表示：「尊重」。（編輯：張芷瑄）1081210