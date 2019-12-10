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安特托昆博32分15籃板 公鹿勇奪15連勝

最新更新：2019/12/10 18:02

（中央社密爾瓦基9日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博今天繳出32分、15籃板、8助攻的準大三元表現，幫助球隊在主場以110比101擊敗奧蘭多魔術，公鹿也奪下驚人的15連勝。

公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）奪得全隊次高20分，隊友迪文森索（Donte DiVincenzo）砍下12分，讓公鹿本季主場戰績來到11勝1敗。公鹿與洛杉磯湖人目前戰績都是21勝3敗，雙雙傲視全聯盟。

魔術隊雖有後衛福尼耶（Evan Fournier）砍下全隊最高26分，替補球員羅斯（Terrence Ross）也斬獲23分，但仍不敵公鹿隊，中止球隊近來的4連勝紀錄。

上半場打完魔術以40比52分落後，雖然在第3節奮力追趕一度拉近差距，終場仍不敵公鹿隊。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天表現依舊傑出，他已在本季24場比賽中22度繳出「雙十」表現，且14度至少拿下30分，包括11月25日對上猶他爵士單場斬獲50分。

公鹿隊今天拿下15連勝是1973年以來的最長連勝紀錄，公鹿曾在1972-73年賽季末拿下14連勝，並在1973-74年季賽開季2連勝，達成跨季16連勝紀錄。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1081210

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