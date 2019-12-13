台北馬拉松15日開跑 蔣介文瞄準前6

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2019台北馬拉松12月15日上午將於台北市政府前廣場開跑，台灣長跑名將蔣介文今天喊話，目標跑進馬拉松組總成績前6名。

台北馬拉松通過國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證後，今年吸引高達62個國家（地區）的好手報名，創下歷史紀錄，這次也延續去年大受跑友喜愛的古城巡禮路線，並依IAAF觀察員建議調整部分賽道，減少幅度較大及難度較高的彎道數量。

除了近3000名外籍選手來台共襄盛舉外，國內今年也不少好手參賽，蔣介文沉寂一年後強勢回歸，剛摘下全運會馬拉松金牌的他，今天出席記者會時透露，為了女兒，決定再續馬拉松夢，希望向其他國際菁英看齊，並喊話要跑進馬拉松組總成績前6名。

蔣介文提到，過往參加台北馬拉松，令他印象最深刻就是民眾的加油，總帶給他滿滿動力，他也邀請民眾15日到場為跑者們打氣。

朱盈穎2017年以「大黑馬」之姿拿下女子組馬拉松素人冠軍，今年再次參賽，不過她表示，因為先前大腿的傷勢，讓她有些緊張，因此會以平安完賽為前提。（編輯：張芷瑄）1081213