更多編輯台推薦新聞：
一夜創造上千房 舊金山奧克蘭市擬讓遊民住遊輪
國際

一夜創造上千房 舊金山奧克蘭市擬讓遊民住遊輪

巴紐國會認可公投結果前 布干維爾正值關鍵時刻
國際

巴紐國會認可公投結果前 布干維爾正值關鍵時刻

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台北馬拉松15日開跑 蔣介文瞄準前6

最新更新：2019/12/13 19:16
2019台北馬拉松15日清晨將在台北市政府前廣場開跑，台灣長跑名將蔣介文（右3）13日出席賽前記者會表示，目標是跑進馬拉松組總成績前6名。（台北市政府提供）中央社記者黃巧雯傳真　108年12月13日
2019台北馬拉松15日清晨將在台北市政府前廣場開跑，台灣長跑名將蔣介文（右3）13日出席賽前記者會表示，目標是跑進馬拉松組總成績前6名。（台北市政府提供）中央社記者黃巧雯傳真　108年12月13日

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2019台北馬拉松12月15日上午將於台北市政府前廣場開跑，台灣長跑名將蔣介文今天喊話，目標跑進馬拉松組總成績前6名。

台北馬拉松通過國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證後，今年吸引高達62個國家（地區）的好手報名，創下歷史紀錄，這次也延續去年大受跑友喜愛的古城巡禮路線，並依IAAF觀察員建議調整部分賽道，減少幅度較大及難度較高的彎道數量。

除了近3000名外籍選手來台共襄盛舉外，國內今年也不少好手參賽，蔣介文沉寂一年後強勢回歸，剛摘下全運會馬拉松金牌的他，今天出席記者會時透露，為了女兒，決定再續馬拉松夢，希望向其他國際菁英看齊，並喊話要跑進馬拉松組總成績前6名。

蔣介文提到，過往參加台北馬拉松，令他印象最深刻就是民眾的加油，總帶給他滿滿動力，他也邀請民眾15日到場為跑者們打氣。

朱盈穎2017年以「大黑馬」之姿拿下女子組馬拉松素人冠軍，今年再次參賽，不過她表示，因為先前大腿的傷勢，讓她有些緊張，因此會以平安完賽為前提。（編輯：張芷瑄）1081213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報