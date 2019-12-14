從敲不出安打到3成 成晉冬盟打擊大躍進

（中央社記者楊啟芳台中14日電）Lamigo桃猿成晉在亞洲冬季棒球聯盟打擊表現亮眼，比起去年一支安打都沒有，這次打擊率3成79，他說，冬盟目標就是多比賽，加強比賽觀念，比起之前的自己，臨場反應進步很多。

成晉於2017年季中加入職棒，去年也有打冬盟，不過出賽11場、14打數都沒有敲出安打；成晉今年繼續打冬盟，表現脫胎換骨，出賽12場，敲出11支安打，打擊率3成79。

成晉表示，「其實技術都差不多，只是去年我剛當完兵就直接過來，可能比賽感覺都還在找，機會沒有很多，也沒有把握住，沒有安打會比較急，今年想法就是平常心，有上去就把握機會，也都有把握住。」

經過將近1個月的賽事，成晉指出，打擊、守備、跑壘的觀念都有收穫，這次來之前的目標就是想多比賽，透過比賽加強觀念，「像打擊方面，不用安打就幫助球隊得分，犧牲打把握度可以更高，做得更確實。」

成晉認為，自己在職棒的角色設定為推進、助攻，「每次上去打就把自己當第一個打者，先上壘，讓後面中心棒次可以有機會進帳打點，多幫助球隊得分，我把自己定位在這個角色。」

比起剛進職棒，成晉認為自己在比賽臨場反應進步很多，現在守備時，投手還沒有投球，就會預設好各種狀況、要怎麼應付，「讓自己不會那麼緊張、怯場，對比賽解讀比較好，剛開始放不開，有一些無形的壓力導致綁手綁腳。」（編輯：謝雅竹）1081214