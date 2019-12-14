悍將鄭兆行談新任教頭 洪一中帶兵嚴謹

中職富邦悍將隊教練鄭兆行（左2）14日以華興校友身分出席華興美和OB賽活動，談起對新任悍將隊總教練洪一中的印象，他直言，洪一中自我要求高，帶兵很嚴謹。中央社記者謝靜雯攝 108年12月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）富邦悍將隊教練鄭兆行今天出席華興美和OB賽活動，談起洪一中接任悍將隊總教練，鄭兆行直言洪一中自我要求高，帶兵很嚴謹，但更訝異洪一中會離開桃猿隊。

中職富邦悍將隊教練鄭兆行以華興校友身分出華興美和OB賽相關活動，但沒有出賽，談起對新任悍將隊總教練洪一中的印象，鄭兆行表示，在2003年亞洲棒球錦標賽、2007年世界盃棒球賽中華隊都有碰過，但是沒有太多的交集。

鄭兆行透露，還沒進到職棒之前，是兄弟象隊的球迷，會注意當時效力兄弟象隊的洪一中蹲捕表現，洪一中從中職兄弟象隊到台灣大聯盟雷公隊，球員生涯13年間一直維持表現，「感覺一定有自己的一套，他自我要求很高，同樣的，成為教練後，也會要求球員去做。」

鄭兆行成為教練後，與洪一中帶領的球隊對戰心得，鄭兆行表示，洪一中帶兵很嚴謹，對球員教練都會要求，很注意細節。

鄭兆行特別提到，現代棒球越來越重視個人表現，但是洪一中帶領Lamigo桃猿隊，打出不同的球風，就算是中心棒次，必要時也須扮演助攻角色，「只有把細節做好，贏球的機會才會高。」對於洪一中接任悍將總教練，鄭兆行表示，「對於他離開桃猿隊更訝異，畢竟他也算是桃猿隊的指標人物了。」（編輯：管中維）1081214