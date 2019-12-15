台北馬拉松 蔣介文奪國內男子組第4冠

2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑，國內全程馬拉松男子組冠軍由長跑名將蔣介文（圖）獲得。中央社記者裴禛攝 108年12月15日

（中央社記者龍柏安台北15日電）來自海內外共計超過2萬8000名跑者，今天上午6時30分在台北市政府前廣場鳴槍起跑，台灣長跑好手蔣介文再奪國內組全馬冠軍，也是生涯第4度奪冠。

2019台北馬拉松今年正式升格，成為全台首項獲得國際田徑總會（IAAF）銅標籤認證的「市區馬拉松」，除賽事升級，路線也大幅修改，減少了一些上下坡與急轉彎的路線，就是希望選手可以透過這項比賽締造個人最佳成績。

已升格為人父的蔣介文，今天頂著豔陽與高溫雙重考驗，歷經2小時28分35秒後衝線，是他生涯繼2009、2011與2012年後，生涯第4度拿下台北馬國內男子組冠軍。

自從女兒出生後，女兒已成為蔣介文生活的重心，他前腳才跑回終點，馬上就一把抱起寶貝女兒，他坦言對於成績雖沒有很滿意，不過能夠再次拿下國內組全馬總冠軍，仍算可以交代。

至於國內女子組冠軍，則以朱盈穎3小時04分38秒稱后，而菁英組方面，男、女冠軍都由肯亞選手囊括，男子組由姆布魯（Kenneth Mburu Mungara）以2小時14分54秒稱王；女子組安東尼娜（Antonina Kwambai）2小時31分27秒稱后。（編輯：張芷瑄）1081215