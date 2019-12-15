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總統盃高球賽美國隊奪勝 隊長伍茲感性說光榮

最新更新：2019/12/15 20:26

（中央社墨爾本15日綜合外電報導）兩年一度的總統盃高爾夫球賽今天由美國隊奪下最終勝利。美國好手老虎伍茲雖已在全球奪下15座大賽冠軍和82座美巡賽冠軍，擔任隊長的他仍承認，贏得總統盃格外具有意義。

法新社報導，老虎伍茲（Tiger Woods）今天也成為繼1994年首屆總統盃（Presidents Cup）的爾溫（Hale Irwin）之後，身兼隊員和隊長並奪勝的第2人。

43歲的伍茲本屆3次上場全都奪勝。他只缺席昨天的4人2球賽和4人4球賽，以專注履行隊長職務。

今天美國隊在澳洲皇家墨爾本（Royal Melbourne）高爾夫俱樂部上演逆轉秀，以16比14擊敗南非老將埃爾斯（Ernie Els）擔任隊長的國際隊。第9度參加總統盃的伍茲說，當他知道一切努力終於值得，這一刻令他動容。

伍茲表示：「我是幾屆奪勝美國隊的一員。21年前我們輸掉總統盃時，很不幸地，我也是其中一員。」他指的是美國隊唯一一次在總統盃吞敗的1998年，當年賽事同樣是在墨爾本舉行。

「所以說，來到這裡這樣完成比賽，尤其是跟這支隊伍一同比賽，對於身為隊員的我是種光榮，作為他們的隊長更是一份榮耀。」

伍茲也說：「我差不多每次贏總統盃都會哭…我會這樣很久了。每當你能夠完成超越個人之事，這是如此別具意義又特別。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1081215

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