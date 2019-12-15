余謙爆米花後援5局壓合庫 球速再成長不是問題

爆米花棒球聯盟15日由大學培訓隊與合作金庫成棒隊交手，大學培訓隊先發投手許育銘（圖）表現不差，最後由大學培訓隊以4比3拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年12月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）爆米花棒球聯盟大學培訓隊投手余謙，今天與合作金庫成棒隊交手，後援5局無失分，最快球速147公里，他直呼U18感覺慢慢回來了，投手教練曹竣崵直言，余謙球速再成長不是問題。

余謙在先前大專棒球聯賽（公開一級）預賽，開南大學首戰與嘉義大學比賽，先發表現不理想，球隊以0比2輸球、吞下敗投，但之後移往後援出賽，狀況調整越來越好，投出自信，開南在大專棒球聯賽預賽，以分組第2名晉級。

結束大專棒球聯賽預賽的賽程後，余謙向2019年爆米花棒球聯盟大學培訓隊報到，今天大學培訓隊與合作金庫成棒隊比賽，余謙5局登板後援，展現不錯壓制力，連續解決14名打者，直到9局2人出局後，才被敲出安打。

余謙今天總計用67球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，最快球速147公里，均速超過143公里，表現不錯、拿下勝投。

余謙表示，暑假結束U18世界盃棒球賽後，狀況有點往下掉，升上大學後慢慢調整，今天面對業餘社會強隊合作金庫，明顯感覺社會隊打者判斷更好，強度有落差，本來想拚後援無安打，很可惜9局被敲安。

大學培訓隊投手教練曹竣崵表示，余謙本來就是素質不錯的球員，也具有投長局數的能力，暑假從高中升上大學，觀念上還需要再加強，但短短3個月期間，有感覺到他明顯的進步；余謙則表示，明顯感覺到對手開始鎖定速球打，「配球方面還要再修正」。

曹竣崵提到，投球極速是一回事，重要的是均速，余謙今天出賽均速維持的不錯，才有辦法有效壓制打者，「現在看他投球，感覺還缺少了一點力量，但是他還在成長，未來輕鬆突破最快球速150公里不是問題，潛力值得期待」。（編輯：張芷瑄）1081215