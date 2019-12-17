少了唐西奇依舊犀利 獨行俠斷公鹿18連勝

（中央社密爾瓦基16日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠雖少了唐西奇，今天仍硬生生以120比116終止密爾瓦基公鹿18連勝戰績，也讓「字母哥」安特托昆博全場最高的48分14籃板無用武之地。

NBA年度最佳新秀得主唐西奇（Luka Doncic）14日迎戰邁阿密熱火時，於第一節扭傷右腳踝下場接受治療。獨行俠當天以118比122吞敗，今天再次於唐西奇缺陣情況下迎敵。

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）今天賽前告訴記者：「唐西奇治療反應良好，已經不用柺杖支撐…週三（18日）仍將不會上場迎戰（波士頓塞爾蒂克）。」

獨行俠今天有6人得分破兩位數，其中波辛吉斯（Kristaps Porzingis）和塞斯．柯瑞（Seth Curry）分別投進全隊最高26分；前鋒芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）15分8籃板；布朗森（Jalen Brunson）和萊特（Delon Wright）雙雙貢獻13分；克雷貝（Maxi Kleber）從板凳出發也挹注10分。

公鹿方面有4人得分破兩位數，但幾乎全看安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）一個人表現；全隊得分次高的柯佛（Kyle Korver）進帳不過17分；伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）和希爾（George Hill）分別挹注11分和10分。

公鹿原本再兩勝即可追平隊史20連勝紀錄，今天是他們11月8日以100比103不敵猶他爵士以來的第一場敗仗。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1081217