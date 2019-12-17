為李洋拚奧運門票打氣 金門縣府允辦戶外直播

金門縣籍羽球好手李洋（左）17日前往金門縣政府拜會，縣長楊鎮浯（右）勉勵他在接下來的賽事中奮勇表現，爭取東京奧運門票。中央社記者黃慧敏攝 108年12月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣籍羽球國手李洋今天拜會金門縣政府，縣長楊鎮浯勉勵他在接下來的賽事中奮勇表現，爭取東京奧運門票。縣府教育處允諾，只要李洋挺進奧運，到時一定為他舉辦戶外直播。

來自金寧鄉的李洋，2018年8月與李哲輝搭檔，代表中華隊參加雅加達亞運羽球賽勇奪銅牌，為中華隊拿下在亞洲運動會羽球比賽的第一面男雙獎牌。今年起，他與年輕羽球好手王齊麟搭檔，世界排名迅速攀升至第7。

李洋才剛結束在廣州舉行的第2屆世界羽聯世界巡迴賽總決賽，明年起要到馬來西亞、印尼和泰國等地拚12場賽事，累積積分；他說，不只是為自己，也是為其他3組台灣選手爭排名，共同拿下2020東京奧運入場券，一場都不能鬆懈。

楊鎮浯表示，體育代表一個地方的正面力量，金門好不容易有「金門之光」，希望李洋在場上的拚搏精神，能影響更多鄉親，激勵創造更多的「金門之光」。

6月間李洋拜會縣府，捐出贊助金新台幣30萬元設立獎勵金時，曾贈送楊鎮浯一件球衣，楊鎮浯特別把球衣掛在縣長會客室牆上。楊鎮浯說，本來打算把球衣掛在自己辦公室，後來改掛到會客室牆上，好讓進出的賓客可以感受金門精神，激勵創造更多的金門之光。今天李洋則是再送上球拍，供縣府紀念。

李洋的父親李峻淯說，李洋在比賽時由於球衣上有金門酒廠字樣，球迷都會好奇問說「你們是金門人？」無形之中為金門行銷。楊鎮浯說，這是相輔相成，盼李洋更多為金門和自己打響知名度。

教育處長羅德水說，如果李洋挺進奧運，縣府會仿效今年12強世界棒球賽的做法，在後浦16藝文區為李洋現場直播，讓鄉親一起為李洋加油打氣。李洋感謝鄉親的支持，承諾會全力以赴，拿出最好的表現，為金門爭光。（編輯：謝雅竹）1081217