陳禹勳20號留過去改穿0號 祝福洪總找到第二春

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職Rakuten Monkeys 樂天桃猿今天舉行記者會發表新球衣，投手陳禹勳穿上客場球衣亮相，20號留給Lamigo，新球季改穿0號，象徵從新出發，他也祝福洪一中找到第二春。

中職Rakuten Monkeys 樂天桃猿今天舉行記者會，除了宣布新隊名，公布由曾豪駒擔任樂天接手後首任總教練，啦啦隊穿著新制服亮相，球衣沿用日職樂天金鷲隊「樂天紅」色系，球員分別換上練習衣，客場「樂天紅」為主色的球衣，主場白底加上「樂天紅」色系的新球衣亮相。

陳禹勳穿上客場球衣走秀，也秀出新球季背號，陳禹勳過去穿20號，新球季改穿0號。他表示，20號屬於過去Lamigo時期，換了新球隊也想換新號碼，加上去年球季成績不算理想，「穿上0號代表從新開始」。

對於新球衣，陳禹勳笑說，還沒比賽沒什麼特別的感覺，「材質都差不多，樂天的球衣比較鮮豔而已」。

談起新球季教練團異動，原總教練洪一中赴富邦悍將隊任總教練，陳禹勳笑說，不會驚訝，「我很開心，因為洪總找到他的第二春，祝他幸福美滿」。

至於新任總教練曾豪駒，陳禹勳提到，曾豪駒與自己的年紀接近，知道球員們在想什麼，表現不好他也會直接講，「讓我們知道自己的優缺點，我覺得這是對球隊很好的事情」。

除了洪一中外，原投手教練吳俊良也不與桃猿隊續約，新任投手教練人選還沒定下來，陳禹勳表示，新的教練團加入後，應該也會先跟總教練討論訓練方式，不會特別擔心。（編輯：張雅淨）1081217