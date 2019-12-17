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樂天桃猿球風 曾豪駒：維持大訓練量厚實競爭力

最新更新：2019/12/17 18:06
曾豪駒（右5）接下中職樂天桃猿隊首任總教練職務，外界期待會帶出怎麼樣的球風，曾豪駒表示，對於球隊的訓練方針不會有太大的異動，球員已經習慣目前的訓練模式，用很大的訓練量，厚實球員的競爭力。中央社記者張新偉攝　108年12月17日
曾豪駒（右5）接下中職樂天桃猿隊首任總教練職務，外界期待會帶出怎麼樣的球風，曾豪駒表示，對於球隊的訓練方針不會有太大的異動，球員已經習慣目前的訓練模式，用很大的訓練量，厚實球員的競爭力。中央社記者張新偉攝　108年12月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）曾豪駒接下中職樂天桃猿隊首任總教練職務，外界期待曾豪駒會帶出怎麼樣的球風，曾豪駒表示，訓練大方向沒有變，「用很大的訓練量厚實競爭力」，精益求精，努力做到最好。

曾豪駒在桃猿隊以球員、教練身分先後待了16年，樂天桃猿隊接手後，總教練洪一中離隊，球團最佳人選就是推薦曾豪駒接下總教練。對於準備帶領球隊走出怎麼樣的風格，曾豪駒表示，對於球隊的球員來說，目前的方式就是多年來大家磨合出最好的方式。

曾豪駒表示，接下總教練職務，對於球隊的訓練方針不會有太大的異動，球員已經習慣目前的訓練模式，用很大的訓練量，厚實球員的競爭力，這是這些年來球隊能夠展現優勢的最大原因，會繼續貫徹。

但曾豪駒也提到，桃猿隊去年完成3連霸，但還是可以找出一些缺失，球隊的細膩度還可以更好，對於前總教練洪一中離隊，球員頓時有種領導者不見的感覺，「現階段最重要的是凝聚團隊向心力，才能努力達成我們的目標」。

桃猿隊預計明年1月7日於嘉義縣立棒球場展開春訓，2月7日赴日本石垣島與日職羅德隊打交流賽，曾豪駒表示，現階段還有部分教練團沒到位，等確定後會由球團一併發布，至於石垣島交流賽球員名單，目前還沒有明確的規劃。（編輯：張雅淨）1081217

中職Lamigo桃猿隊季後轉手日本樂天株式會社，17日由樂天創辦人兼執行長三木谷浩史（左2）揭名，宣布新球隊名稱為「Rakuten Monkeys 樂天桃猿」隊，同時宣布由原打擊教練曾豪駒（右2）接任首任總教練。中央社記者張新偉攝　108年12月17日
中職Lamigo桃猿隊季後轉手日本樂天株式會社，17日由樂天創辦人兼執行長三木谷浩史（左2）揭名，宣布新球隊名稱為「Rakuten Monkeys 樂天桃猿」隊，同時宣布由原打擊教練曾豪駒（右2）接任首任總教練。中央社記者張新偉攝　108年12月17日
中職樂天桃猿隊首任總教練確定由原打擊教練曾豪駒接下，球團看重他的人格特質，希望帶給球隊安定感。曾豪駒受訪透露，因為球員間情感而選擇留下。中央社記者張新偉攝　108年12月17日
中職樂天桃猿隊首任總教練確定由原打擊教練曾豪駒接下，球團看重他的人格特質，希望帶給球隊安定感。曾豪駒受訪透露，因為球員間情感而選擇留下。中央社記者張新偉攝　108年12月17日
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