衛斯布魯克飆40分 火箭升空擊沉快艇

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天砍下本季最高40分，外加10籃板，率隊於下半場展開大反攻，最終在客場以122比117擊沉洛杉磯快艇。

火箭在上半場結束時以54比69大幅落後快艇，但衛斯布魯克及隊友「大鬍子」哈登（James Harden）分別在第3節攻下11分與9分，幫助火箭在該節進帳36分，反觀快艇僅得18分。

第4節開場不到3分鐘，火箭打出一波11比2攻勢，期間衛斯布魯克飆進一顆三分彈，讓球隊以101比89大幅領先，之後快艇急起直追，終場前3分多鐘一度追平比數，但火箭最終穩住戰局力壓快艇取勝。

火箭在本役後以19勝9敗戰績名列西區聯盟第4名，在最近11場比賽贏得8場。火箭已連續84場比賽至少投進10顆三分球。

哈登今天繳出28分、10助攻，以每場平均38.5分高居聯盟第一，火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）也貢獻16分、8籃板、4抄截。

另一方面，快艇後衛喬治（Paul George）拿下全隊最高34分、9籃板，隊友雷納德（Kawhi Leonard）添得25分、9籃板，替補球員哈洛（Montrezl Harrell）也砍下19分，但未能延續快艇主場優勢。

快艇在過去16場主場比賽只輸掉2場，今天輸球後例行賽戰績來到21勝9敗，位居西區聯盟第2名。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1081220