返台打大專籃球聯賽有時差 譚傑龍還在找手感

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台英混血長人譚傑龍返台參加大專籃球聯賽（UBA），披上世新大學戰袍、連2天出賽，因返台前2週未碰球，加上16小時的時差，讓他坦言手感、時差都待調整，自認狀況僅調整到2至3成。

譚傑龍就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，趁著耶誕假期返台，參加大專籃球運動聯賽預賽，昨天凌晨才剛下飛機的他，結束12.5小時的長途飛行後，短暫休息就加入球隊練球，並投入世新與義守大學比賽，也是他在UBA的處女秀。

世新今天與台灣師大一役在台灣科技大學舉行，譚傑龍再度上陣，拿下6分、5籃板、3助攻，投籃命中率僅2成5，終場世新以63比74落敗。

譚傑龍透露，由於12月正值學校考試期間，球場和重訓場地都被改成考場使用，截至昨天賽前，已經長達2週沒碰球。

由於台灣與加拿大時差16小時，譚傑龍說，昨天晚上也睡不著，目前狀況與巔峰時期相比，僅剩2至3成。

不過，相較於在加拿大當地大學打球猶如配角，這次回台打球，有助譚傑龍提升自信心，他透露：「教練蠻信任我，給我很大發揮空間，因此就盡全力去打。」

儘管手感不佳以及身體也待調整，譚傑龍仍期待能提升球隊戰力，「而不是來這邊雷隊友」，他強調，上場後會盡全力去打，儘管有可能打不好，但至少他已經盡全力。

由於加拿大的大學休假至明年1月6日，譚傑龍預計跨年前回加拿大。（編輯：張芷瑄）1081220