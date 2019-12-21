SBL台啤灌倒台銀 收下開季5連勝

（中央社記者黃巧雯台北21日電）SBL台灣啤酒今天靠著洋將巴克利、塞瑟夫聯手轟下47分，加上簡祐哲撐起後場戰力，終場以89比76擊敗台灣銀行，摘下開季5連勝，繼續保持不敗之身。

超級籃球聯賽（SBL）台啤賽前挾帶著連勝氣勢，今天與台銀在台北和平體育館交手，台啤上半場以46比37領先，下半場乘勝追擊，加上台銀第4節前段攻勢突然當機，一度將比分擴大至20分。

台銀在比賽尾聲試圖力挽狂瀾，選秀狀元張家禾挺身而出、發動攻勢，掀起一波小高潮，可惜仍無力追趕，終場台啤就以89比76強勢搶下5連勝，也是本季SBL目前唯一維持不敗之身的球隊，戰績持續獨走。

台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）今天各進帳24、23分，提供球隊穩定輸出火力。

另外，簡祐哲今天撐起台啤後場戰力，他透露，教練最近交付他新任務，即擔任控球後衛，在本季賽程緊湊的情況下，可以分攤陣中主控蔣淯安上場時間。

談到球隊連勝的關鍵，簡祐哲認為，在於團隊防守，近幾場比賽都是防守帶動進攻，因此拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1081221