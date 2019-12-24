更多編輯台推薦新聞：
緊盯耶誕老人行蹤 北美防空司令部超級任務
國際

緊盯耶誕老人行蹤 北美防空司令部超級任務

影片／泰國大象觀光利潤高 避難所成幌子掩飾動物血淚
國際

影片／泰國大象觀光利潤高 避難所成幌子掩飾動物血淚

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
生活

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中央社評選今年國內10大新聞 同婚法制化最受矚目
首頁 / 運動

MLB太空人正式宣布 2年約留老將捕手馬多納多

最新更新：2019/12/24 11:48

（中央社休士頓23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天正式宣布，和目前為自由球員的捕手馬多納多（Martin Maldonado）簽下兩年合約。

據媒體21日的報導，馬多納多同意的是一紙2年700萬美元（約新台幣2.13億元）的合約。

太空人先前曾在2018年、2019年兩個球季，透過交易獲得馬多納多，他被視為是在季後賽引導太空人投手群的關鍵老將。由馬多納多蹲捕的68場例行賽中，太空人投手群的防禦率僅3.27。

馬多納多擔任太空人捕手，在季後賽先發12場，是隊史第3多，只有季後賽先發蹲捕30場的奧斯莫斯（Brad Ausmus），和19場的麥坎（Brian McCann）能排在他前面。

芝加哥小熊是在7月31日將馬多納多送到太空人，換得工具人坎普（Tony Kemp）。

馬多納多有9年大聯盟資歷，待過密爾瓦基釀酒人、洛杉磯天使、太空人、堪薩斯市皇家、小熊。根據大聯盟官網的凡恩塞（Mark Feinsand）報導，馬多納多也獲其他報價，但他選擇拿較少的薪水留在太空人。

馬多納多2019年球季出賽105場，打擊率2成13，有12支全壘打，為球隊跑回46分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081224

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報