MLB太空人正式宣布 2年約留老將捕手馬多納多

（中央社休士頓23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天正式宣布，和目前為自由球員的捕手馬多納多（Martin Maldonado）簽下兩年合約。

據媒體21日的報導，馬多納多同意的是一紙2年700萬美元（約新台幣2.13億元）的合約。

太空人先前曾在2018年、2019年兩個球季，透過交易獲得馬多納多，他被視為是在季後賽引導太空人投手群的關鍵老將。由馬多納多蹲捕的68場例行賽中，太空人投手群的防禦率僅3.27。

馬多納多擔任太空人捕手，在季後賽先發12場，是隊史第3多，只有季後賽先發蹲捕30場的奧斯莫斯（Brad Ausmus），和19場的麥坎（Brian McCann）能排在他前面。

芝加哥小熊是在7月31日將馬多納多送到太空人，換得工具人坎普（Tony Kemp）。

馬多納多有9年大聯盟資歷，待過密爾瓦基釀酒人、洛杉磯天使、太空人、堪薩斯市皇家、小熊。根據大聯盟官網的凡恩塞（Mark Feinsand）報導，馬多納多也獲其他報價，但他選擇拿較少的薪水留在太空人。

馬多納多2019年球季出賽105場，打擊率2成13，有12支全壘打，為球隊跑回46分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1081224